Migliorata la viabilità nel collegamento tra Trivento e il Capoluogo di regione

Viabilità migliorata nel collegamento tra Trivento e il Capoluogo di regione. Tutti i disagi, durati anni, per raggiungere Campobasso sembrano essere stati superati. Grazie agli interventi migliorativi e di messa in sicurezza dell’ANAS, raggiungere ora il capoluogo di regione è davvero molto più agevole, di questo parere sono i numerosi utenti, “il cambio di gestione, passata all’ANAS, è stato risolutivo – riferiscono alcuni cittadini – tutti sappiamo quanti disagi abbiamo dovuto sopportare per troppi anni, mettendo a rischio l’incolumità di ognuno. Non solo sono stati messi in sicurezza i tratti particolarmente critici, ma apprezziamo la continua assistenza e monitoraggio da parte degli addetti ai lavori. Non solo interventi strutturali, ma viene garantita la viabilità in caso di neve, il taglio degli alberi al bordo della strada, la pulizia delle cunette. Tutto questo permette di viaggiare in sicurezza – chiudono i cittadini – ed è un risultato raggiunto e che va apprezzato”. Oltre agli importanti interventi già messi in atto, sotto il coordinamento dell’ingegnere capo Anas, Girolamo Losacco, e con il contributo del geometra competente del Tronco, Antonio Ricciardella, a breve saranno realizzati anche ulteriori interventi che miglioreranno la viabilità del tratto.