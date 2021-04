Isernia, conferenza stampa per l’ex Lavatoio

Le Associazioni facenti parte del Coordinamento nato per chiedere la revoca della Delibera n.38 del 18/03 della Giunta Comunale di Isernia, con la quale si vorrebbe iniziare l’iter procedurale per sgomberare lo Spazio Comune Ru Puzz Ex Lavatoio gestito in “concessione non esclusiva” da circa 7 anni, indicono una Conferenza Stampa, nei pressi dell’ ex Lavatoio, sabato, 17 aprile alle ore 10.30. “La evidente pretestuosità della decisione – affermano – sarà esaminata sia nei suoi termini politici sia nelle sue forzature procedurali. Parteciperanno alla Conferenza esperti di procedure amministrative e gli avvocati consultati Coordinamento Associazioni Ru Puzz – Ex Lavatoio”