Covid, un morto e 42 positivi. Toma: riaperture graduali tra 10/15 giorni

Ancora una vittima per Covid in Molise. Si tratta di una donna di 71 anni di Ferrazzano ricoverata a terapia intensiva. Tornano a salire anche i ricoveri al Cardarelli, 5 nelle ultime ore. Secondo l’ultimo bollettino dell’asrem, su 482 tamponi processati, 42 sono le persone risultate positive, con Agnone che registra il numero più alto, 9 casi. Segue Isernia, con 6 casi, Campobasso con 5 e 3 a Sepino. 23 le persone guarite. Sul fronte vaccini, arriva una notizia positiva, il Molise risulta essere la prima regione in Italia per numero di prime dosi di vaccinazioni agli over 80.

Intanto, mentre l’idice di contagio si attesta su 8,7, il presidente Toma, intervenuto nel programma Un Giorno Da Pecora su Rai Radio 1 subito dopo l’incontro con gli altri presidenti di regione, si è detto più che favorevole alle riaperture graduali delle attività sia in zona gialla che arancione. “Chiederemo al governo di consentire la ripresa delle attività economiche il prima possobile, nell’arco di 10/15 giorni, non oltre- ha detto Toma- Tra le proposte da presentare all’esecutivo di Draghi, quella dei ristoranti che devono riaprire sia a pranzo che a cena, ma al momento solo a pranzo e all’aperto, assicurando ovviamente il distanziamento. “Abbiamo comunque dato linee guida anche per quelli al chiuso”, ha specificato Toma. Insomma, ha precisato il presidente della regione, ricominciare in maniera graduale, ma riaprire al più presto. “Credo che il governo prenderà in considerazione le nostre richieste, che sono del tutto ragionevoli”.