Calcio, Serie D, stop per Vastogirardi e Agnonese. Il Campobasso attende la Vastese

In casa Campobasso si prepara la giornata numero 27, a Selvapiana contro la Vastese. Ieri nel turno infrasettimanale, il Notaresco ha superato agevolmente il Castelnuovo Vomano. 3 a 0 il risultato finale grazie alle reti di Marchionni, Olcese e Mancini, gli uomini di Epifani sono ora a meno due dal Campobasso con le stesse gare giocate. Per il Notaresco in programma, domenica, la difficile trasferta sul campo dell’Fc Matese, arrivato a 15 risultati utili consecutivi, l’ultima sconfitta dei matesini è arrivata proprio contro i rossoblu lo scorso 6 gennaio nella gara d’andata.

La Lnd ha deciso di stoppare per due settimane il campionato, i lupi dopo la sfida contro gli aragonesi, torneranno in campo mercoledì 28 aprile per il recupero contro il Pineto, sempre a “Selvapiana”. Dieci giorni di stop tra le due gare, con la possibilità per lo staff tecnico di lavorare al meglio con i giocatori in vista del finale di stagione. Da fissare il recupero contro il Vastogirardi, la gara in programma ieri, rinviata per casi di positività al covid nella squadra gialloblu, si potrebbe giocare domenica 2 maggio o addirittura mercoledì 2 giugno. La Lnd, dalle indicazioni che arrivano da Roma, fisserà in tempi brevi la data per garantire la massima regolarità. Il Vastogirardi oltre la sfida contro i lupi, dovrà recuperare anche con il Fiuggi, già fissata la data, si gioca mercoledì 5 maggio, e con il Castelfidardo, sfida in programma domenica prossima. Altro stop per gli uomini di Prosperi, fermi da sabato scorso. Non rientrerà in campo neanche l’Olympia Agnonese. I granata non scenderanno in campo domenica al Civitelle contro il Porto Sant’Elpidio, per l’Agnonese è il quinto rinvio consecutivo. Per gli uomini di Rullo, orfani della prima punta Haberkon ceduto alla Vigor Lamezia squadra dell’eccellenza calabra, il ritorno in campo è previsto mercoledì prossimo, 21 aprile, nel recupero contro il Porto Sant’Elpidio.

Tornando al Campobasso, dicevamo della preparazione della sfida contro la Vastese. La squadra dell’ex gloria rossoblu, Fulvio D’Adderio, è rientrata ieri in campo dopo oltre venti giorni di stop, ritorno con sconfitta 1 a 2 il finale, in favore del lanciatissimo Fc Matese. I lupi vogliono confermare quanto di buono si è visto nelle ultime uscite e vendicare il pareggio maturato in extra time dai biancorossi, nella gara d’andata. All’Aragona pari beffa, 2 a 2, per Esposito e compagni condannati da un calcio piazzato al 92° messo a segno da Martinez. In casa non si fanno sconti, solo in due occasioni i rossoblu non hanno chiuso con il successo. Due gare molto sfortunate, lo 0 a 0 con il Giulianova e la sconfitta con il Cynthialbalonga.

Cudini gongola con i suoi uomini d’attacco, Esposito è la solita certezza, Cogliati ha ritrovato il gol e Vitali sembra aver completato la crescita attesa da tutti. Il classe 2002 è stato tra i migliori in campo sia a Notaresco, sia con il Castelnuovo Vomano, il ragazzo romano deve ora confermarsi su questi livelli. Non a caso nel periodo in cui è stato assente per infortunio, Cudini ha avuto difficoltà a far quadrare i conti in mezzo al campo e in zona offensiva. Vitali è una pedina fondamentale di questo Campobasso ed in queste condizioni è senz’altro un valore aggiunto. In difesa rientra Dalmazzi dopo il turno di squalifica, al posto di Sbardella, per il resto nessuna novità di formazione prevista. Consueta difesa completata con Menna, Fabbriani e Vanzan, in mediana Ladu, sempre più direttore d’orchestra, con i fidi Candellori e Bontà ai lati. Menzione anche per Ladu, un acquisto importante quello messo a segno dal Ds De Angelis nel mercato di gennaio, il mediano sardo inizialmente non ha fatto rimpiangere Brenci e, con il passare del tempo, ha convinto sempre più, al punto da diventare un titolare inamovibile. Turno importante, sulla carta pro Campobasso, i rossoblu sperano di poter allungare le distanze in classifica, in considerazione del big match tra Matese e Notaresco.