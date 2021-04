Calcio a 5, Final Eight di Coppa Italia A2, domani il Cln Cus Molise sfida la corazzata FF Napoli

Prima storica per il Cln Cus Molise alla Final Eight di Coppa Italia. Domani pomeriggio, alle 14.00, la squadra cussina sarà protagonista al Palasavelli di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, contro il Napoli. Il programma dei quarti di finale prevede alle 11.00 la sfida tra il Futsal Cobà ed i cagliaritani del Leonardo Calcio a 5, a seguire in campo i ragazzi di Sanginario, mentre alle 17.00 l’Olimpus Roma sfiderà l’Atletico Nervesa della provincia di Treviso, infine alle 20.00 Futsal Polistena (Reggio Calabria) contro L84 squadra di Volpiano in provincia di Torino. Questo il programma nel concentramento previsto per le “Finals” di Coppa Italia, a seguire le squadre qualificate giocheranno le semifinali sabato, e la finalissima domenica alle 17.00.

Cln Cus Molise, dunque, nell’olimpo del futsal nazionale di A2. Le migliori 8 squadre d’Italia al termine del girone d’andata, hanno guadagnato l’accesso alla manifestazione tricolore. Un momento importantissimo per la società d’ateneo, partita con la volontà di ottenere una salvezza tranquilla ed ora protagonista non solo nella final eight ma anche in campionato dove, sabato scorso con il successo contro il Capurso, è arrivata la matematica qualificazione ai play off. Urna sicuramente non benevola per i molisani che domani affronteranno il Futsal Fuorigrotta Napoli che è la miglior squadra di tutta la serie A2. Non lo diciamo noi, ma lo dicono i numeri, pensate i partenopei hanno vinto tutte le gare in campionato nel girone D. 19 partite, 19 vittorie per gli uomini di coach Piero Basile, con 111 gol fatti e soli 32 subiti. Una marcia inarrestabile che ha permesso al Napoli di guadagnare l’accesso in A1 alla fine di febbraio. Un roster eccezionale, a partire dal pivot classe 83 Rodolfo Fortino, italo brasiliano già campione d’Italia e campione d’Europa con l’Italfutsal nel 2014, il laterale slovacco Nejc Hozjan, i brasiliani Turmena e Renoldi, il laterale italiano Attilio Arillo, la leggenda Adriano Foglia, italo brasiliano classe 81, Campione d’Europa nel 2003 con la Nazionale italiana, nello stesso anno premiato come miglior giocatore di movimento ai Futsal Awards (premio equivalente al Pallone d’oro del futsal), unico italiano a riuscirci. Abbiamo citato solo alcuni giocatori, di un roster davvero eccezionale.

Impresa ardua per il Cln Cus Molise, per non dire quasi impossibile, al cospetto di una squadra da zona play off nel campionato di A1. Mister Sanginario recupera Turek, al rientro dalla nazionale, e può contare su tutti gli effettivi a disposizione. Al cospetto delle grandi squadre il Cln Cus Molise ha sempre giocato gare di assoluto livello, ricordiamo ad esempio la final eight di serie B, lo scorso campionato il successo contro il Melilli, la bellissima figura contro l’Acqua e Sapone di Scarpitti nel quadrangolare città di Campobasso svolto ad inizio stagione. Più forte è l’avversario, più la squadra si esalta, a tal proposito un giocatore può lasciare il segno più di ogni altro: Matheus Barichello. Dopo la bicicletta – gol realizzata contro il Capurso, una rete che ha fatto il giro d’Italia e anche oltre oceano, l’asso brasiliano ha tutte le intenzioni di lasciare la sua firma anche in questa manifestazione.