Torella del Sannio all’avanguardia, predisposto un impianto di ventilazione e sanificazione anti Covid-19 nella scuola dell’Infanzia. Il sindaco Antonio Lombardi, nella sua funzione di Garante della pubblica salute e incolumità, fa sapere non senza soddisfazione che è stato approvato dal tecnico comunale, ingegnere Irene Barilone, un impianto di ventilazione meccanica volto al ricambio e alla sanificazione dell’aria presente negli ambienti chiusi. Codesto impianto di ultima generazione sarà utilizzato – primo caso nel Molise ci tiene a precisare Lombardi – presso la Scuola dell’infanzia di Torella del Sannio in aggiunta ai presidi già in uso quale ulteriore elemento teso alla tutela della salute dei bambini e per far sì che il loro ritorno alla didattica in presenza sia, oltre che sicuro, anche e soprattutto definitivo”.