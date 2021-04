Screening epidemiologico gratuito: nel week-end le ultime tre giornate utili per sottoporsi al tampone rapido antigenico

Si concluderà nel prossimo week-end lo screening epidemiologico gratuito voluto dall’amministrazione comunale per monitorare l’evolversi della difusione del Covid-19 in città. Le ultime tre date disponibili per sottoporsi al tampone rapido antigenico con metodo drive-thrugh sono venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 aprile 2021.

Come di consueto saranno i volontari della Misericordia e gli infermieri volontari del Cives ad eseguire i tamponi presso la sede della Confraternita in via Biferno dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Ci sono ancora posti disponibili ed è possibile aderire tramite l’home page del sito internet del Comune di Termoli oppure cliccare sul seguente link:

https://www.comune.termoli.cb.it/servizi/screening.html

Una volta inseriti tutti i dati è necessario stampare e firmare il documento che deve essere consegnato ai volontari il giorno del tampone. L’esito sarà comunicato tramite la mail inserita al momento della registrazione.

L’amministrazione comunale, ancora una volta, intende ringraziare Misericordia e Cives per la sensibilità e la disponibilità dimostrarta per questa iniziativa.