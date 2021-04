Incidenza dei casi, Campobasso e Isernia con i dati migliori d’Italia (insieme a Pescara). Molise potrebbe avere prime riaperture

E’ Pescara la provincia italiana con la piu’ bassa incidenza settimanale dei casi per centomila abitanti: il dato è pari a 53. Al secondo posto, con un’incidenza pari a 55, c’e’ la provincia di Isernia e al terzo Campobasso (con 66). Alla luce di questi e anche degli altri dati tutti in miglioramento per la nostra regione, una volta appreso il nuovo monitoraggio atteso per le prossime ore, il presidente della Regione Toma potrebbe chiedere un allentamento delle misure a partire dalla prossima settimana. Tra le ipotesi anche il passaggio dall’arancione al giallo.