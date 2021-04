Farmacie molisane in campo a difesa delle donne: al via il Progetto Mimosa

Le donne vittime di violenza possono trovare nelle farmacie un luogo di ascolto e aiuto concreto. E’ questo l’obiettivo del Progetto Mimosa, un progetto promosso a livello nazionale dall’associazione Farmaciste Insieme, con il patrocinio di Fofi (Federazione Ordine Farmacisti Italiani) Federfarma (Sindacato Titolari Farmacie Private), Fenagifar (Federazione Nazionale Giovani Farmacisti) e Fondazione Vodafone.

Grazie al lavoro congiunto delle rappresentanti molisane dell’associazione Farmaciste Insieme, dell’Ordine dei Farmacisti di Campobasso, della Federfarma Molise e dell’Agifar Molise, il Progetto Mimosa prende vita anche nella nostra regione: in tutte le farmacie molisane sono disponibili delle brochure informative contenenti informazioni utili su come affrontare situazioni di violenza e anche i riferimenti dei centri antiviolenza presenti sul territorio molisano.

Questa iniziativa prende il via in un momento storico molto particolare: l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia ha visto un deciso aumento dei casi di violenza domestica nel Paese e contemporaneamente ha limitato le possibilità di chiedere aiuto. Le farmacie, grazie alla loro presenza costante sul territorio e alla prossimità ai cittadini, sono un presidio liberamente accessibile in cui i soggetti più fragili possono trovano ascolto e aiuto, per mano dei loro farmacisti di fiducia.

Il progetto Mimosa nasce quindi dalla volontà dei farmacisti di stare vicino e di offrire supporto al cittadino in questi momenti difficili, creando una rete di informazione e aiuto a sostegno delle donne affinché non subiscano passivamente alcuna forma di sopraffazione.