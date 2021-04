Covid: 59 nuovi positivi, 24 solo a Campobasso. Nessun decesso e 49 guariti

Aumentano i nuovi positivi in Molise, sono 59 su un numero più alto di tamponi processati, 705 e nell’ultimo bollettino dell’Asrem non sono riportati decessi. A Campobasso l’incremento maggiore di contagiati, 24 nelle ultime ore. 9 i casi a Lucito e ancora 8 a Bojano, che si aggiungono a quelli dei giorni scorsi nella città matesina. Poi 5 i nuovi positivi a Casacalenda, 3 a Cercemaggiore e negli altri comuni interessati numeri inferiori. Gli attualmente positivi sono 642.

Tasso di positività all’8,36% nella nostra regione.

I nuovi guariti riscontrati, 49 nelle ultime ore, sono meno dei contagiati.

Da registrare anche 4 nuovi ricoveri in Malattie Infettive al Cardarelli e un dimesso dal reparto. Un trasferimento da sub Intensiva a Terapia Intensiva del Neuromed. Leggero incremento dunque dei ricoveri al Cardarelli, in Malattie Infettive, dove ci sono 45 pazienti e 12 sono in Rianimazione. Gli ospedalizzati in Molise, considerando anche Gemelli Molise, Neuromed e San Timoteo sono 64.

Sono 86382 le dosi di vaccino finora somministrate. Il 91,94% in base a quanto consegnato.