Campobasso – Borse di studio per le scuole superiori, pronto l’avviso del Comune

La Giunta Regionale ha approvato i criteri e le modalità per l’attribuzione delle borse di studio erogate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in favore degli studenti iscritti agli Istituti di scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2020/2021, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale, al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Lo rende noto il Comune di Campobasso. Le istanze di ammissione al beneficio prodotte dai cittadini residenti dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello di richiesta, allegato A), scaricabile dal sito internet del Comune di Campobasso (www.comune.campobasso.it). Saranno accolte le istanze sia degli alunni residenti frequentanti le Scuole Secondarie di II° grado ricadenti nello stesso territorio comunale o in comuni viciniori, sia degli alunni frequentanti Istituti Scolastici in altre Regioni. Le istanze di ammissione al beneficio dovranno essere inviate al Comune di Campobasso, P.zza V. Emanuele, 29, a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it, oppure mediante e-mail a: ufficio.scuola@comune.campobasso.it e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 aprile 2021, pena l’esclusione dal contributo.