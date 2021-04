54 second read

54 second read

54 second read

Primo incontro in Regione tra il presidente Toma e il nuovo commissario Degrassi: “Confronto cordiale e positivo”

Share on Twitter

Share on Facebook

Primo incontro nella tarda mattinata di oggi a Palazzo Vitale tra il presidente della Regione Donato Toma e il commissario ad acta per la sanità, Flori Degrassi, nominata due settimane fa dal governo e che si è insediata ieri a Campobasso. Presente all’incontro anche il nuovo subcommissario Annamaria Tomasella. “Un primo approccio – riferiscono dalla Regione – giudicato franco, cordiale, positivo, nel corso del quale è stata ribadita la volontà di lavorare in sinergia e con il massimo spirito collaborativo per il bene dei molisani”.