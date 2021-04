“Next generation you”, le priorità dei giovani per la ripresa dell’Italia. L’amministrazione comunale di Trivento fa sapere che è on line e fino al 18 aprile il questionario “Next Generation You” con cui la Ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, intende acquisire, direttamente dai giovani, elementi informativi utili a migliorare la progettualità delle azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicate alle nuove generazioni. A tutti i giovani tra i 14 e i 35 anni viene chiesto 10 minuti del proprio tempo per rispondere al questionario, ed esprimersi su progetti che si intendono includere nel PNRR e che sono pensati per i giovani e in particolare: il potenziamento del Servizio civile universale; l’introduzione del Servizio civile digitale; la creazione sul territorio di luoghi, fisici e virtuali, per lo sviluppo creativo, innovativo e produttivo da parte dei giovani.