Isernia, alla manifestazione “IO Apro” a Roma anche Food Is Green per “il diritto al Lavoro”

“Libertà, libertà”: si è aperta con questo slogan la manifestazione che si è svolta ieri a Roma, e che ha visto migliaia di imprenditori, racchiusi sotto la sigla “Io Apro” per protestare contro le chiusure dovute alle norme anti-Covid.

In piazza centinaia di ristoratori provenienti anche dal Molise, hanno chiesto al governo non solo più sostegno economico per le attività ormai chiuse da mesi a causa della pandemia, ma anche una data certa per la riapertura. “Non ci resta che manifestare e far sentire a chi ci governa la nostra disperazione” – le parole di Mario d’Alessio, presidente dell’associazione di ristoratori Food is Green, che ha partecipato alla manifestazione con altri colleghi.

“Mai avremmo pensato di aderire ad un movimento di protesta come questo, ma a questo punnto non abbiamo altra soluzione. Non sappiamo cosa dire ai nostri figli, alle nostre famiglie e ai nostri dipendenti da troppo tempo in cassa integrazione senza contributi e soldi. sono circa 15 mesi che siamo fermi e insieme a noi è ferma tutta la filiera che gira intorno alle nostre attività. Ora basta abbiamo bisogno di risposte.Ecco perchè abbiamo partecipato ieri alla manifestazione a Roma, anche se ci dissociamo dai movimenti violenti che ci sono stati.”

“Vogliamo soltanto lavorare”. Si appellano infine alle autorità competenti, gli imprenditori.