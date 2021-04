Capracotta: in Consiglio si discuterà in merito al conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki

Uno dei punti all’ordine del giorno, nelle discussioni programmate per il Consiglio comunale di Capracotta, è relativo alla volontà di conferire la cittadinanza italiana a Patrick Zaki.

L’assise comunale, che tornerà a riunirsi il prossimo 17 aprile, sarà pertanto chiamata a votare sulla delicata questione per spingere il Governo a riconoscere il ragazzo come cittadino italiano.

Nelle ultime ore, la corte d’Assise del Cairo ha rinnovato la detenzione di Zaki per altri 45 giorni. La discussione in seno al Consiglio di Capracotta appare, quindi, estremamente attuale e segue altre discussioni in merito avvenute in altri Comuni molisani, tra i quali anche Agnone che ha già conferito la cittadinanza onoraria allo studente nelle scorse settimane.