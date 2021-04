La decisione era nell’aria e oggi è arrivata l’ufficialità. La serie D si ferma per due settimane per dare spazio ai recuperi dal 25 aprile al 2 maggio, una decisione che riguarda otto dei nove gironi. Il girone B prosegue secondo calendario già stabilito in precedenza. Riguardo i gironi A, C, D, E, F e G vengono sospese le giornate di calendario programmate per il 25 aprile e 2 maggio (la 12^ e 13^ di ritorno per i gironi A e C e l’11^ e 12^ di ritorno per i gironi D, E, F e G). Per i gironi H ed I è sospesa la giornata del 25 aprile (11^ di ritorno). Dal 2 maggio ripartono i Gironi H ed I, dal 5 maggio quelli A e C, dal 9 maggio tutti gli altri. Nel girone F, quello che ci interessa da vicino previsto un turno infrasettimanale il 26 maggio. Questo il programma nel girone F, ancora non inserito il recupero tra Vastogirardi e Campobasso in attesa della ripresa degli alto molisani dopo i casi di positività al covid.

Mercoledì 21 aprile 2021

PORTO SANT’ELPIDIO – OLYMPIA AGNONESE

CASTELFIDARDO – FIUGGI

PINETO – MATESE

VASTESE – APRILIA

Domenica 25 aprile 2021

OLYMPIA AGNONESE – PINETO

ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO – MONTEGIORGIO

Mercoledì 28 aprile 2021

CAMPOBASSO – PINETO

ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO – RECANATESE

OLYMPIA AGNONESE – VASTESE

MONTEGIORGIO – ATL.TERME FIUGGI

Domenica 2 maggio 2021

ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO – RIETI

NOTARESCO – PINETO

TOLENTINO- ATL.TERME FIUGGI

VASTESE – CASTELFIDARDO

Mercoledì 5 maggio 2021

ATL.TERME FIUGGI – VASTOGIRARDI

S.N. NOTARESCO – MONTEGIORGIO

GIULIANOVA – ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO

OLYMPIA AGNONESE – TOLENTINO

Mercoledì 12 maggio 2021

REAL GIULIANOVA – OLYMPIA AGNONESE

MONTEGIORGIO – VASTESE

ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO – ATL.TERME FIUGGI

VASTOGIRARDI – PINETO

Mercoledì 19 maggio 2021

PINETO – VASTESE

APRILIA – VASTOGIRARDI