Calcio, Serie D, in attesa di news dalla Lnd, domani si torna in campo nel girone F Stop per tutte e tre le molisane, non si gioca il derby Vastogirardi - Campobasso

Turno numero 25 di campionato in archivio, conferme per Campobasso e Notaresco pronte a giocarsi la Lega Pro sino alla fine, 14 esimo risultato utile consecutivo per l’Fc Matese che supera al Ferrante il Cynthialbalonga, e spegne ogni velleità di rimonta al vertice alla squadra laziale. Non sono scese in campo Olympia Agnonese e Vastogirardi per casi di positività al covid, le due molisane non giocheranno neanche domani nel turno infrasettimanale di campionato. Non solo, lo stop riguarderà anche il Campobasso, impegnato da calendario nel derby del Di Tella contro il Vastogirardi. I recenti stop di alcune società, vedi le due molisane e la Vastese ( a proposito gli abruzzesi torneranno in campo domani contro l’Fc Matese dopo cinque gare di stop), sollevano altri dubbi sulla sosta al campionato prevista dalla Lnd domenica 25 aprile. Oggettivamente non c’è molto senso in questa sospensione indetta dal massimo organismo del calcio dilettantistico per giocare i recuperi. Le problematiche relative al covid non sono risolte, le squadre continuano a contagiarsi senza sosta, chi prima chi dopo, chi anche con una seconda ondata.

Ancora… la maggioranza dei recuperi vede coinvolto il Pineto, con ben 7 gare di ritardo, chiaro che la squadra abruzzese non può giocare tutte le gare nel giro di poco tempo. Infine crediamo che la Lnd dovrebbe indire una dead line, una data entro la quale si deve chiudere tassativamente il campionato, come sta succedendo anche negli altri sport, vedi basket, vedi calcio a 5. In questo caso si, che si potrebbe avere un barlume di regolarità in una stagione già condizionata pesantemente dal covid. Certo è che a 12 giorni dallo stop, le società non sanno ne la durata, ne il calendario, ne le date di chiusura della stagione.