Ancora una settimana con i dati dell’emergenza covid tutti in calo in Molise. Nei sette giorni appena passati scendono i numeri di contagiati, vittime e ricoveri. I nuovi positivi sono 191 su 3.234 tamponi processati, con un tasso di positivita’ al 5,9 per cento (la settimana precedente era al 6,2). Le vittime sono state 9 contro le 11 del periodo precedente. Erano state 14 due settimane fa. Gli attualmente positivi sono 626 (99 in meno rispetto a lunedi’ scorso), i ricoverati negli ospedali sono scesi a 61 (erano 69 la settimana scorsa). Più contenuto il calo dei pazienti in terapia intensiva: 15, uno in meno. Sale ancora invece il numero complessivo dei guariti: sono 11.558 (278 negli ultimi sette giorni). Sono dunque lontani i picchi dell’emergenza registrati nei primi due mesi dell’anno quando il tasso di positività superava il 10 per cento, i positivi erano quasi duemila e il numero dei pazienti ricoverati era arrivato a 120. La pressione negli ospedali dunque cala e lo certificano anche gli ultimi dati Agenas. La percentuale dei posti occupati in terapia intensiva è ora al 38 per cento: in calo, ma sempre sopra la soglia di allarme che è al 30. Per quanto riguarda i ricoveri in area medica invece siamo al 22 per cento dei posti occupati, dunque molto al di sotto della soglia di allarme che è fissata al 40.

Infine i vaccini. Nonostante la buona performance del Molise che è in vetta alle clasifiche nazionali per le somministrazioni non ancora centrato, ma a portata di mano, l’obiettivo di superare almeno le duemila dosi quotidiane indicato dal commissario Figliuolo. Questi sono i dati dell’ultimo mese suddivisi per settimane: la performance migliore è stata quella dal 21 al 29 marzo scorsi quando la media giornaliera è stata di 1.870 somministrazioni, poi siamo scesi a 1.577 e infine leggermente risaliti la settimana scorsa a 1.594 dosi di media al giorno.