Dopo due mesi di zona rossa, di scuole e negozi chiusi, il Covid sta finalmente allentando la sua morsa sul territorio di Termoli. Sono molto incoraggianti i risultati dello screening della popolazione su base volontaria, organizzato dal Comune di Termoli nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Nessun positivo su 1.031 tamponi effettuati in modalità drive through grazie alla disponibilità della Misericordia, nella sede di via Biferno. Un risultato che fa ben sperare e che invita a continuare nel rispetto delle regole. Si tratta del secondo screening organizzato dal Comune e in questa occasione il sindaco Francesco Roberti aveva rivolto l’appello a partecipare soprattutto agli alunni in vista del rientro in classe. Prossimo e ultimo appuntamento – per il momento – con lo screening ci sarà nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 aprile. Per prenotarsi bisogna andare sul sito internet del Comune di Termoli. Resta invece ancora in sospeso l’apertura del Palazzetto dello sport di piazza del Papa che è stato trasformato dal Comune in Punto vaccini in tempi record. All’interno sono state già sistemate le sedie distanziate per l’attesa e le postazioni, con percorsi ad hoc e cartelli con le indicazioni Poche settimane fa l’inaugurazione sembrava imminente, poi il nuovo stop. Il problema principale sarebbe la fornitura dei vaccini stessi, fino a quando non arriverà un numero adeguato che permetterà di far decollare le immunizzazioni, la struttura non verrà utilizzata.