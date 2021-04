Sostegno alla disabilità, pubblicato l’avviso per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente. L’avviso intende offrire la possibilità alla persona con disabilità di autodeterminarsi e di poter prendere decisioni e scelte riguardanti la propria vita, attraverso interventi personalizzati e finalizzati alle necessità individuali. L’intervento è rivolto esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dall’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, contestualmente beneficiarie di indennità di accompagnamento ovvero, in alternativa all’indennità di accompagnamento, che risultino essere affette da pluriminorazioni. I soggetti interessati devono essere altresì residenti in uno dei Comuni aderenti all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso e avere un’età dai 18 fino ai 65 anni. Possono beneficiare della misura anche i familiari dei predetti soggetti, solo nel caso di disabili psico-relazionali, così come definito dall’Art. 2 della L.R. n. 18/2010. La domanda dovrà pervenire al Comune di Campobasso, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II, n.29, Ufficio Protocollo, esclusivamente per posta raccomandata e/o per corriere (non farà fede il timbro postale ma la data di ricevimento), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 aprile 2021. Per ogni ulteriore informazione si possono consultare le news del sito www.ambitosocialecb.it