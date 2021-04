Si sono insediate questa mattina presso la sede della Giunta regionale in via Genova a Campobasso il neo Commissario ad acta alla Sanità, Flori Degrassi, e la sua vice, Anna Maria Tomasella. Le due plenipotenziarie romane volute dal Movimento 5 Stelle, Partito democratico e Liberi e Uguali, sono giunte separatamente a Palazzo Vitale e subito dopo il loro arrivo si sono barricate nell’ufficio del Direttore generale della Salute della Regione Molise, Lolita Gallo. Una riunione nel corso della quale Degrassi e Tomasella hanno preso possesso della struttura commissariale e iniziato ad esaminare i primi dossier che riguardano la Sanità molisana. Va ricordato che il loro arrivo coincide con il quattordicesimo anno di piano di rientro e con il dodicesimo di commissariamento. Un record, negativo, che pone il Molise al vertice delle regioni italiane private dallo Stato centrale della loro potestà decisoria in materia di Sanità. Va ricordato che i lunghi anni di commissariamento e le greppie del tavolo Adduce, il gruppo interministeriale di funzionari romani del ministero dell’economia e della salute, non ha prodotto altro che aumento del debito (120 milioni nell’ultimo anno) e smantellamento del sistema sanitario regionale. Vedremo quello che adesso riusciranno a fare Degassi e Tomasella, accolte con freddezza in Molise dal presidente Toma che, al di là della personale cortesia di un benvenuto, resta contrario alla prosecuzione del Commissariamento e lavora all’ipotesi di cancellazione del debito sulla scorta di quanto avvenuto in Calabria. Sempre Toma, in un’intervista rilasciata al quotidiano “il Giornale” ha attaccato il M5S locale che, a suo dire, avrebbe lavorato contro il Molise a favore di un commissariamento esterno. Toma ha ricordato l’impegno assunto dal governo un anno fa, ed a questo punto disatteso, di superare il commissariamento esterno anche sulla scorta della pronuncia emessa dalla Corte costituzionale che ha sancito la compatibilità tra il ruolo di presidente di regione e quello di commissario. Cosa, per inciso, che farebbe risparmiare al Molise un milione di euro all’anno.

Il neo Commissario Degassi e il vice Tomasella sono arrivate in Molise dopo le dimissioni dell’ex Commissario Giustini, indagato dalla Procura di Campobasso per i reati di omissione e abuso d’atti d’ufficio.