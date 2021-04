Migliora la situazione negli ospedali molisani: terapie intensive al 38 per cento, posti in area medica al 22

Diminuisce a livello nazionale e anche in Molise l’occupazione di terapie intensive da parte di pazienti Covid-19. Nella nostra regione le terapie intensive sono occupate al 38 per cento (la soglia di allarme è al 30) mentre i posti di area media sono al 22 per cento (la soglia di allarme è al 40).

La percentuale nazionale scende al 39%, rispetto al 41% del 29 marzo, pur restando 9 punti oltre la soglia critica del 30%. A superare questo limite sono ancora 13 regioni. Scende anche, passando dal 44% al 41%, la percentuale di posti in reparto occupati da pazienti Covid, ma la soglia critica (fissata in questo caso al 40%) e’ superata da 8 regioni. E’ quanto emerge dai dati del monitoraggio quotidiano dell’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas), relativi alla giornata dell’11 aprile. Questo il tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti ordinari di area medica non critica (malattie infettive, medicina generale e pneumologia) nelle varie Regioni e Province autonome: Abruzzo (30% intensive, 37% reparti ordinari); Basilicata (14%, 39%); Calabria (25%, 50%); Campania (23%, 36%); Emilia Romagna (43%, 41%); Friuli Venezia Giulia (43%, 41%); Lazio (42%, 48%); Liguria (35%, 36%); Lombardia (57%, 44%); Marche (52%, 52%); Molise (38%, 22%); PA Bolzano (15%, 16%); PA Trento (46%, 25%); Piemonte (51%, 62%); Puglia (44%, 53%); Sardegna (27%, 21%); Sicilia (20%, 30%); Toscana (45%, 33%); Umbria (31%, 32%); Valle d’Aosta (40%, 28%); Veneto (29%, 26%).