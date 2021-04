L’ aggiornamento sui dati Covid, il sindaco Gravina: 107 positivi a Campobasso. Situazione stabile, ma l’unica arma resta la vaccinazione

Il consueto bollettino contenente i dati diffusi dall’Asrem dei casi di contagio da Covid19, vede nella settimana appena trascorsa, quella che va dal 5 all’11 aprile, per Campobasso, un numero di casi di nuovi positivi riscontrati che si attesta sui 44, a fronte di 27 nuovi cittadini risultati guariti dal virus.

“Questa settimana – ha detto il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – il numero dei nuovi positivi riscontrati nella nostra città è stato leggermente superiore rispetto a quello dei guariti e ciò ha portato ad oggi, 12 aprile 2021, a far sì che a Campobasso vi siano in totale, secondo quanto riporta l’Asrem, 107 casi di positività.

La situazione generale non appare ad oggi così distante da quella delle settimane immediatamente precedenti – ha aggiunto il sindaco – ma in realtà, come l’evoluzione della pandemia sta dimostrando negli ultimi tempi, la vera svolta per poter affrontare il futuro prossimo immediato è tutta da ricercarsi nella campagna vaccinale. Ciò che è accaduto in regioni tipo la Sardegna – ha sottolineato Gravina – è emblematico di come le misure di contenimento e la suddivisione del territorio nazionale in zone di diverso colore, da sole, possono portare dei benefici e dei risultati che poi però appaiono poco replicabili sul medio e lungo periodo, per cui, se si vuole pensare di strutturare una ripresa credibile in tutti i settori della vita lavorativa, produttiva e personale della nostra popolazione, la vera e indispensabile accelerazione va data sul sistema organizzativo che è alla base della campagna vaccinale. Quella è la sfida da perseguire, lo sapeva il Governo e lo sappiamo tutti. Le difficoltà che si stanno affrontando in questo senso, riferite soprattutto all’approvvigionamento dei vaccini a livello nazionale, si riflettono sui territori e non potrebbe essere diversamente, ma la compattezza mostrata nell’affrontare come comunità le prove che questo lungo anno ci ha posto dinanzi, va ora indirizzata principalmente su questo fronte.”