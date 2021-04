Il Dottor Ferdinando Carmosino, noto medico operante in Abruzzo ed ex sindaco di Rionero Sannitico , ha realizzato ancora un’altra opera letteraria. Questa volta, la sua ultima creazione è dedicata interamente alla sua città natale, Isernia. Il libro intitolato “Damiano, Isernia tra sogno e realtà”, edito dalla Volturnia Edizioni, sarà a breve in vendita in tutta le librerie ed edicole cittadine.

“Dopo aver scritto 4 racconti su Rionero Sannitico, il mio paese e Forlì del Sannio, il paese delle mie origini, mi sono cimentato in questo omaggio alla città di Isernia. Ho scritto un racconto sulla città di Isernia perché e’ la città dove sono nato e mi sono formato durante l’adolescenza, dove ho frequentato il Liceo scientifico. Ad Isernia – spiega Ferdinando Carmosino – ho iniziato a muovere i primi passi nella mia professione da medico, e poi ho avuto anche l’onore di rappresentare la categoria dei medici durante il mandato di presidente dell’Ordine dei Medici provinciale.

Sono molto legato a questa città ed ho voluto omaggiarla con un racconto fresco , adatto a tutte le età, ma soprattutto dedicato alle nuove generazioni per invogliarli ad approfondire le conoscenze sulla storia millenaria di Isernia.

Una sorta di viaggio surrreale in alcune delle fasi storiche di Isernia e vuole essere il mio umile omaggio a questa città a cui sono molto legato”.

Il libro sarà in vendita nelle principali librerie ed edicole di Isernia.