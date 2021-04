Iniziate le vaccinazioni degli over 80: poche rinunce per Astrazeneca, ma caos per le code

Stamattina al via le somministrazioni agli over 80 con la novità della somministrazione di Astrazeneca per tutti. Poche le rinunce, tra il 10 e il 20 per cento, ma tanta confusione. Tanti avevano sui moduli indicato Pfizer o Moderna e invece hanno dovuto poi fare Astrazeneca. Inoltre chi ha qualche malattia e vuole chiedere di fare un altro vaccino ha dovuto comunque fare la fila e consultarsi con il medico al quale spetta poi la decisione finale. Tutto questo mentre all’esterno, sia alla Cittadella dell’Economia che al Palaunimol, si sono creati assembramenti dovuti soprattutto al fatto che tantissime persone si sono presentate con molto anticipo rispetto all’orario della convocazione.