Vaccini, Molise supera le 80mila somministrazioni. Domani si parte con gli over 70

Il Molise supera le 80mila dosi di vaccino somministrate. In percentuale è uno dei dati più alti, inoculate quasi l’86 per cento delle dosi consegnate alla nostra regione (ad oggi sono quasi 94mila). Nel dettaglio il vaccino più utilizzato resta quello Pfizer (64mila dosi), segue Astrazeneca (12mila), infine Moderna (4mila). Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare invece le prime dosi del vaccino Johnson. Intanto domani inizieranno le somministrazini per gli over 80 mentre proseguon quelle per ultra 80enni a domicilio e soggetti fragili.