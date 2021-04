Covid, sono 28 i nuovi casi. Si alleggerisce la pressione sugli ospedali

⁸Leggera risalita dell’indice dei contagi in Molise all’8,6% nel bollettino domenicale diffuso dall’Asrem con 28 nuovi casi su 325 tamponi processati. Resta Campobasso il Comune con i numeri più alti, ma sempre contenuti mentre desta qualche preoccupazione il nuovo cluster di Matrice, dove da qualche giorni si registra un incremento di positivi.

Il trend generale, però, resta quello di un lento miglioramento e anche stavolta il numero dei guariti, 44, supera quello dei contagiati. Nessun decesso viene riportato dai dati ufficiali dell’Asrem, mentre il sindaco di Ururi ha annunciato la morte di una donna del suo paese di 74 anni ricoverata al Cardarelli di Campobasso.

Si alleggerisce comunque anche la pressione sugli ospedali, in particolare su quello del capoluogo, dove i degenti Covid attuali sono 55, dieci dei quali in terapia intensiva e 45 nel reparto degli infettivi. Fonti interne al Cardarelli, tuttavia, riferiscono in ogni caso di un notevole affanno proprio del reparto di malattie infettive, dove ormai da mesi i medici e gli infermieri sono sottoposti ad uno stress e a carichi di lavoro senza precedenti.

Vanno intanto avanti anche i vaccini, con quasi 82mila dosi somministrate, su un totale di quasi 94mila arrivate in Molise, per una percentuale di poco superiore all’87 per cento. Il grosso dei vaccini restano quelli Pfizer, poco più di 65mila, oltre 12mila le dosi di Astrazeneca, più di 4mila Moderna