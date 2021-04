Borsa di studio per studenti della secondaria di secondo grado, il Comune di Trivento pubblica l’avviso. La bora di studio è di un valore minimo di 200 euro, in favore degli studenti iscritti agli istituti di scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2020/21. Gli istituti scolastici sono quelli ricadenti nel territorio comunale o in comuni vicini nonché quelli frequentanti istituti scolastici in altre regioni. Tra i requisiti richiesti, un Isee non superiore 10.632,94. La domanda, può essere presentata da chi esercita la potestà genitoriale dell’alunno o dallo stesso studente se maggiorenne, anche per gli alunni frequentanti istituti scolastici nei comuni vicini oltre che in regioni limitrofi. La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, (in Piazza Cattedrale/esclusivamente a mezzo posta elettronica o pec), entro il termine perentorio del 24 aprile 2021: e-mail: settoreamministrativo@comunetrivento.it; pec: protocollo.trivento@pec.it Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del procedimento, tramite telefono 0874/873436, il mercoledì dalle ore 08:30 alle 13:30.