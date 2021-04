Luigi Calabrese insignito dell’Onorificenza di Commendatore “Al merito della Repubblica Italiana”

Il Prefetto di Campobasso, Cappetta, ha firmato la comunicazione ufficiale che il Presidente Mattarella con decreto in data 27.12.20 ha nominato Commendatore Luigi Calabrese.

Il meritato, prestigioso riconoscimento è segno della passione profusa sia nella carriera professionale che nelle varie associazioni di volontariato che vedono Gino Calabrese sempre presente con impegno e grinta affrontare le varie esigenze, in Protezione Civile, in Anla , ancora come Maestro del Lavoro ed altre associazioni.

Luigi Calabrese sale ora l’ultimo gradino, il più importante, infatti precedentemente è stato nominato Cavaliere , poi Ufficiale. Ha ricevuto inoltre la Stella al merito come Maestro del Lavoro.

Luigi Calabrese, noto a Campobasso come Gino attualmente famoso come Fotogiornalista per la sua altra passione “la fotografia e il racconto giornalistico attraverso gli scatti che lo vedono tuttora in piena attività.