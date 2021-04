Indice di contagio di nuovo in calo, 38 positivi su 651 tamponi. Morta una 64enne di Provvidenti

Ancora più elevato il numero dei guariti rispetto ai nuovi casi. L’indice del contagio resta al di sotto del 6 per cento. 38 sono le persone trovate positive nel responso dei 651 tamponi processati. Una donna di Provvidenti, che era ricoverata in terapia intensiva, non ce l’ha fatta. Aveva 64 anni.

Sono i dati dell’ultimo bollettino che ripropone uno scenario che lascia intravedere un lento e progressivo miglioramento dell’andamento del contagio in Molise.

Dati che avvicinano sempre di più la regione alla zona gialla e in prospettiva, come hanno sottolineato gli esperti del comitato tecnico scientifico la pone tra quelle che possono aspirare alla zona bianca, che in pratica preveda la riapertura di tutte le attività. Ovviamente questo potrà avvenire solo dopo la scadenza dell’ordinanza che ha come termine il 30 di aprile.

Intanto, e questo è un po’ il rovescio della medaglia, altri numeri lasciano invece perplessi sull’atteggiamento non sempre avveduto e corretto di molte persone. Sono quelli diffusi dalla questura di Campobasso e riguardano i controlli effettuati nel mese di marzo. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Municipali e Capitaneria di Porto di Termoli hanno controllato circa 100mila persone, ma ne hanno sanzionato più di duemila, una media, cioè di 66 al giorno, per violazione delle norme di contenimento del Covid. Di queste 160 persone sono state sanzionate per assembramenti, una ottantina per spaccio di droga. Il resto cittadini che non potevano spostarsi.

Rispetto a periodi di normalità, ha fatto sapere la questura, i controlli sono aumentati quasi del 50 per cento e sono stati più di 40mila gli uomini impegnati sul territorio.