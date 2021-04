Bilancio, si è riunita la I Commissione permanente in Consiglio regionale

La I Commissione consiliare permanente presieduta da Andra Di Lucente, è tornata a riunirsi per continuare l’esame del pacchetto di provvedimenti contabili che compongono la Manovra di bilancio regionale presentati dall’Esecutivo.

Come accaduto nella precedente seduta di mercoledi 7 aprile, i Commissari hanno ascoltato il Presidente della Regione Donato Toma, i Direttori di Dipartimento e il Direttore del Servizio Bilancio della Regione Molise che hanno fornito precisazioni e chiarimenti su ciascun atto in valutazione dall’organismo. Di questi, la Commissione ha provveduto a rendere, con 3 voti favorevoli e 2 contrari, parere positivo al “Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) per il triennio 2021/2023” e ai dei disegni di legge concernenti la manovra di bilancio 2021-2023 in materia di entrate e spese.

I tre documenti passano ora all’esame del Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.