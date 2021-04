Sanità, Testamento e Ortis presentano emendamento per prorogare contratti a lavoratori a partita Iva

I parlamentari molisani Rosa Alba Testamento e Fabrizio Ortis hanno depositato in Senato un emendamento al Decreto legge “Sostegni” che prevede la proroga fino al 31 dicembre degli incarichi di lavoro a partita Iva per il personale sanitario e socio sanitario assunto nel corso della pandemia. “L’obiettivo – hanno spiegato – è continuare a garantire le prestazioni di assistenza sanitaria e una risposta immediata ed efficace alla diffusione del Covid sull’intero territorio nazionale anche per l’anno in corso, quando finalmente la campagna vaccinale dovrebbe essersi conclusa”. “Tale richiesta di proroga – aggiungono – permetterebbe di continuare a fare affidamento anche in Molise su personale altamente qualificato, capace di acquisire elevate competenze professionali fin dalle primissime fasi della pandemia.