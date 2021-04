Premio Scuola Digitale 2021 fase provinciale, l’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento tra le finaliste del primo ciclo. Un risultato di rilievo per la scuola trignina, infatti la stessa giuria ha ammesso che la fase di preselezione è stata particolarmente difficile, considerata l’elevata qualità complessiva dei progetti presentati dai vari istituti concorrenti. Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Pasquale Corallo, “nonostante le ristrettezze del momento dovute alla pandemia e mi riferisco alla didattica a distanza – osserva il primo cittadino – la nostra scuola ha ottenuto questo ambito risultato. Per questo facciamo i migliori auguri ai ragazzi, al corpo docente e al dirigente scolastico per aver dato lustro, ancora una volta, all’istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” e alla nostra comunità. Mi faccio anche latore dei complimenti di tutto il nostro gruppo di maggioranza “Trivento Riparte”, in particolar modo dell’assessore al ramo Lorena Scarano e della consigliera di competenza Angelica Nicodemo”. Ora l’appuntamento decisivo per il Premio Scuola Digitale 2021 è per il prossimo 20 aprile, alle ore 10:00 in diretta streaming.