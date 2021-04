Paura nel centro storico di Isernia: auto contromano investe un giovane di 16 anni

Share on Twitter

Attimi di paura nella serata di ieri a Isernia in via Occidentale. Un automobilista proveniente dall’altomolise ha imboccato contromano il senso unico e ha investito un ragazzo di 16 anni che era alla guida del suo motorino.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e prestate le prime cure, il giovane è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Veneziale. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione, per lui la prognosi è di 7 giorni.

Sul luogo dell’incidente si è reso necessario l’intervento dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

L’automobilista, sottoposto al test alcolemico, che avrebbe dato esito positivo, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.