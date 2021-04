Covid, oggi il nuovo monitoraggio: Molise resterà arancione, ma ha parametri da fascia gialla

Sono attesi per oggi i dati del monitoraggio settimanale che stabiliranno i nuovi colori delle regioni sulla base dell’andamento della curva dei contagi. Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana si apprestano a passare dalla fascia rossa all’arancione. La Sardegna rischia invece di raggiungere Valle d’Aosta, Campania e Puglia in zona rossa. La Calabria puo’ sperare di tornare arancione solo in caso di un Rt sotto 1,25. Tutte le altre regioni dovrebbero rimanere in arancione. Gli eventuali cambi di fascia saranno effettivi da martedi’ 13 aprile. Tuttavia, ci sono regioni come Abruzzo, Basilicata, Lazio, Marche, Molise, Umbria e le province di Trento e Bolzano, che avrebbero gia’ parametri da fascia gialla. Ma il decreto in vigore fino al 30 aprile ha confermato la sospensione di tali fasce. Le prossime settimane devono essere “di riapertura, ma in sicurezza e quanto piu’ celermente procedono le vaccinazioni tanto piu’ celermente si potra’ riaprire”, ha dichiarato il premier Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa di ieri.