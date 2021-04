Covid, nessuna vittima ma l’indice di positività torna a salire. 54 positivi su 553 tamponi

Nelle ultime ore non si sono registrati nuovi decessi da Covid in Molise, mentre sono tre i pazienti ricoverati in Malattie infettive del Cardarelli, reparto dal quale sono state dimesse due persone. Torna a salire l’indice di positività che si attesta sul 9,7%. Sono infatti 54 i contagi sui 553 tamponi processati. 9 casi si registrano a Bojano e Isernia, 8 a Campobasso, 6 a Matrice e Ripalimosani, 5 a Termoli, 4 a Campomarino. Numeri inferiori negli altri restanti comuni interessati dal Covid. Ci sono anche 25 guariti. Gli attualmente positivi sono 691. La situazione negli ospedali: 59 i ricoverati al Cardarelli, di cui 9 in Terapia intensiva, 2 al San Timoteo, 3 al Gemelli e al Neuromed. Sono 455 i pazienti deceduti a causa del Covid, mentre i guariti sono 11.431.