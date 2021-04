Covid, indici tutti al di sotto di uno. Toma: “Molise verso la zona gialla”

Gli indici sono da zona gialla. Tutti positivi quelli che riguardano il Molise dove nelle ultime due settimane il trend ha confermato una discesa di contagi e di ricoveri progressiva.

“Gli indici – ha anticipato il presidente Toma – sono tutti sotto il valore uno e dunque su questa base la regione potrebbe passare dall’attuale fascia arancione a quella gialla”.

Una prospettiva che, tuttavia, potrebbe anche essere valutata con un po’ più di prudenza, in attesa di capire cosa è accaduto durante le feste di Pasqua e se le misure contenitive hanno effettivamente funzionato.

E anche su questo aspetto il governatore è stato chiaro: i numeri – ha spiegato Toma – sono confortanti e questo vuol dire che le ordinanze emesse di volta in volta hanno dato i risultati sperati.

Nel dettaglio i casi di contagiati dal Coronavirus che presentano sintomi hanno un indice di 0,81, mentre per i ricoverati è lo 0.85 che diventa 0.9 nella media su due settimane.

Dal punto di vista ospedaliero, intanto, desta qualche preoccupazione in più il dato che vede il Molise tra le regioni peggio piazzate in Italia per quanto riguarda lo stop dei ricoveri programmati per patologie diverse dal Covid, scesi di oltre il 70 per cento.

Gli altri numeri riguardano invece l’ultimo bollettino, diffuso dall’Asrem, secondo il quale dai 597 tamponi processati sono risultate contagiate 43 persone, per un indice di positività al 7,2%. Da registrare anche il decesso di un uomo di 57 anni di Santa Croce di Magliano, che era ricoverato in terapia intensiva.