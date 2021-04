Controlli dei Nas nelle case di riposo: una struttura chiusa in Molise per gravi irregolarità, denunce per altre tre

Dal 2 al 6 aprile, in coincidenza delle festivita’ pasquali, i Carabinieri del Nas – d’intesa con il ministero della Salute – hanno ispezionato 337 strutture in tutta Italia, tra residenze assistenziali assistite, case di riposo, comunita’ alloggio e case famiglia, individuandone 56 con irregolarita’, pari al 17% del totale. Nel corso dei controlli sono state contestate 16 sanzioni penali e 50 amministrative, perlopiu’ connesse con carenze igieniche e strutturali, presenza di un numero superiore di anziani rispetto alla capienza massima autorizzata, spesso collocati in ambienti eccessivamente ristretti, inosservanza delle misure anti-Covid come la mancata sanificazione periodica e la mancata formazione del personale in materia di prevenzione alla diffusione del contagio. Accertate pure situazioni di minore assistenza delle persone ospitate, riconducibili a un numero insufficiente di operatori per turno di servizio, peraltro, privi di qualifica professionale rispetto alle mansioni richieste. A causa di gravi violazioni, e’ stata disposta l’immediata chiusura di 4 strutture ricettive, risultate “attivate e condotte abusivamente o gravemente deficitarie in materia sanitaria e prive di garanzie per la sicurezza degli ospiti”: gli anziani presenti sono stati immediatamente trasferiti presso le famiglie di origine o altre strutture idonee presenti nel territorio.

Per quanto riguarda il Molise sono stati segnalati all’autorita’ sanitaria e amministrativa 4 legali responsabili di altrettante strutture ricettive, ubicate sia in provincia di Campobasso che in quella di di Isernia, per aver ospitato anziani in numero superiore a quello autorizzato, peraltro in condizioni di carenze organizzative-assistenziali (numero insufficiente di operatori sanitari, farmaci non conservati correttamente). Una delle case di riposo e’ stata chiusa e i 14 ospiti trasferiti.