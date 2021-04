Capracotta torna ad essere Covid free: l’annuncio di Candido Paglione

Dopo l’arrivo della nuova ondata di contagi da Covid-19, anche Capracotta aveva visto crescere la curva dei positivi sul territorio.

Con le misure da zona rossa imposte nelle scorse settimane e con un certosino rispetto delle regole, però, i capracottesi possono tirare ora un sospiro di sollievo.

La cittadina è tornata ad essere Covid free e a comunicarlo è stato proprio il Sindaco Candido Paglione: “Da oggi siamo tornati a zero contagi. Dopo il municipio, anche tutto il territorio comunale non registra contagi da Covid-19. Possiamo dire, quindi, che da questo momento Capracotta è tornata ad essere Covid free.

Questo non vuol dire che possiamo abbassare le misure di prevenzione, anzi dobbiamo continuare a mantenere comportamenti rigorosi e responsabili, se non vogliamo vanificare tutto il lavoro fatto.

Certo, l’avanzamento della campagna di vaccinazione – in questi giorni tocca ai soggetti fragili – anche con l’apertura delle prenotazioni per la fascia di età 70-80, ci pone nelle condizioni di guardare al futuro prossimo con fiducia e ottimismo. Siamo certi, infatti, che se continueremo a rispettare le regole di prevenzione, possiamo ipotizzare un ritorno alla normalità in tempi accettabili e una ripresa delle attività economiche in vista della stagione estiva.“