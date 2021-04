Calcio a 5, Serie B, la Chaminade riceve il Mirto, imperativo 3 punti!

In serie B, la Chaminade riceve il Mirto squadra di Crosia, cittadina di 10 mila abitanti in provincia di Cosenza, fischio d’inizio alle ore 14.00 alla Palestra Sturzo. I rossoblu non sono scesi in campo sabato santo, il recupero contro il Barletta è stato nuovamente rinviato per dei casi di positività al covid della squadra pugliese. Chaminade all’ultimo posto ma artefice del proprio destino, tre gare all’appello, quella di domani, e successivamente la doppia sfida contro il Barletta avversario diretto in ottica salvezza. Un passo alla volta, domani pomeriggio i ragazzi di Cavaliere hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria.

Il Mirto naviga a centro classifica senza obiettivi con la volontà di chiudere nel migliore dei modi la stagione e dare spazio a qualche elemento che ha avuto minor minutaggio nel corso della stagione. Calabresi che ovviamente non regaleranno nulla alla Chaminade, ogni gara va sudata al cento per cento, tocca ai campobassani far valere sul campo le motivazioni differenti. Una sfida da affrontare con il sangue agli occhi perché la salvezza è alla portata, i tre punti contro il Mirto sono necessari per poter giocare la doppia sfida contro il Barletta con la possibilità di mantenere la categoria senza passare dai play out. Inoltre manca ancora il primo successo stagionale tra le mura amiche, una cabala che mister Cavaliere conta di sfatare proprio nella gara prevista domani. Per i locali rientra il giovane Antonio Gallo, il laterale rientra dopo diverso tempo lontano dai campi.