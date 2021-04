Calcio a 5, A2, Cln Cus Molise in campo domani alle 17.30 contro il Capurso Per i cussini match point per blindare la terza posizione

Si torna in campo nel campionato di A2. Un mese di stop circa per il Cln Cus Molise pronto per il finale di stagione, a partire dalla sfida prevista domani pomeriggio allo Sturzo contro il Futsal Capurso. Pomeriggio da vivere presso la struttura di Campobasso, prima in campo la Chaminade contro il Mirto alle 14.00, a seguire dopo la sanificazione della struttura, spazio al Cln Cus Molise alle 17.30.

Mister Sanginario ha potuto lavorare al meglio con i suoi ragazzi durante gli ultimi 20 giorni, diversi giocatori hanno recuperato la forma migliore, a partire da Barrichello, altri hanno avuto modo di riprendere al meglio dopo noie fisiche, vedi Triglia e capitan Di Stefano. Il Cln Cus Molise si giocherà buona fetta di stagione nel corso di 20 giorni, domani il Capurso, poi la bellissima vetrina della final eight di Coppa Italia, il 16 aprile contro il Napoli, a seguire il recupero con il Giovinazzo martedì 20, e la chiusura stagionale a Gubbio sabato 24 aprile. Blindare la terza posizione in classifica, utile per giocare il play off contro la quarta in classifica tra le mura amiche. Questo l’obiettivo dei cussini, pronti a certificare quello che la stagione ha espresso.

Il Cln non è mai sceso al di sotto del terzo posto durante tutte l’anno, un traguardo che i ragazzi di Sanginario meritano al cento per cento per abnegazione e sacrificio avuti dal primo giorno di preparazione. Ora bisogna raccogliere i frutti seminati durante gli ultimi sei mesi, e confermare la terza piazza. Il Futsal Capurso occupa l’ultimo posto nel girone C, in compagnia del Castelfidardo. La squadra pugliese è in un buon momento, tre risultati utili consecutivi ed un girone di ritorno dove anche in caso di sconfitta, il Capurso ha lasciato il campo di gioco con l’onore delle armi. Inoltre la salvezza non è impossibile, nonostante i 4 punti di distacco dal Giovinazzo, ci sono dei recuperi da disputare decisivi ai fini della classifica. Ecco perché domani servirà il miglior Cln Cus Molise per avere la meglio contro la squadra della provincia di Bari.