Calcio a 5, A1, stop al campionato, gioca la nazionale italiana

Fermo il campionato di A1, per gli ultimi due impegni di qualificazione ai prossimi Europei per l’Italfutsal di Massimiliano Bellarte. Con il pass per i Olanda 2022 già conquistato, gli Azzurri, dopo aver affrontato il Belgio, martedì 13 aprile alle 18,30 giocheranno contro il Montenegro, a Prato. Italia qualificata per la fase finale dell’europeo – per la prima volta a sedici squadre e che avrà una cadenza quadriennale e non più biennale – si terrà a partire dal prossimo 19 gennaio 2022 nei Paesi Bassi.

In A1, manca solo una giornata di campionato, recuperi esclusi, sono 5 le squadre che devono disputare gare pendenti, a partire dalla Feldi Eboli in ritardo di due match. All’appello manca la super sfida tra Acqua e Sapone ed Italservice Pesaro, che di fatto deciderà la prima posizione in campionato in ottica play off. Per il resto definite le squadre che giocheranno la post season, da decidere solo l’ordine in classifica, si giocheranno il titolo di campione d’Italia: A&S, Pesaro, Came Dosson, Padova, Avellino, Matera, Eboli e Catania. Retrocessa in A2 la Colormax Pescara, flebili speranze per il Futsal Genova di agganciare i play out, con San Giuseppe, Lido di Ostia e Mantova in lotta per evitare lo spareggio retrocessione, quasi sicuramente da giocare contro l’Aniene dove milita il campobassano Fabio Tondi.