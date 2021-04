Agnone, domande per borse di studio per gli studenti delle superiori

Anche Agnone segue la scia di diversi altri Comuni molisani che, a seguito della deliberazione regionale, hanno aperto le domande per la richiesta di ottenimento di borse di studio per studenti degli istituti secondari di secondo grado.

I contributi economici previsti sono finalizzati all’acquisto di libri di studio e all’accesso di soluzioni per la mobilità dei ragazzi.

Le domande saranno presentabili fino al 27 aprile prossimo, come si legge nella nota del Municipio: “La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 65 del 29/03/2021, ha approvato i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per l’ A.S. 2020/2021 a favore degli studenti iscritti agli istituti di scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale, che saranno erogate dal Ministero dell’Istruzione, mediante il sistema dei bonifici domiciliati.

Si precisa che la domanda, corredata di attestazione ISEE in corso di validità, della copia del documento di identità e del codice fiscale dell’alunno, deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Agnone, anche a mezzo PEC all’indirizzo mail comune.agnone@lagalmail.it entro e non oltre le 13:30 del 27 aprile 2021.“