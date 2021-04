Vaccinazioni, l’Asrem pronta a somministrare il siero a trentamila over ’70

Prosegue con ottimi risultati la campagna di vaccinazioni in Molise. Oltre 70mila le dosi somministrate e dopo gli ultraottantenni si avvia al termine – come conferma il DG dell’Asrem, Oreste Florenzano – anche la vaccinazione dei soggetti fragili, quelli con patologie particolarmente vulnerabili al covid. Dalla prossima settimana partono anche le vaccinazioni per la fascia d’età compresa tra i 70 e 79 anni. L’Azienda sanitaria, dice sempre Florenzano, è pronta per vaccinare sino a 30mila persone tra gli over ’70.

Dal DG dell’Asrem arriva anche un messaggio di rassicurazione su tutti i farmaci, AstaZeneca compreso. Vaccinarsi, dice Florenzano, è indispensabile, è lo strumento principale che abbiamo per arrestare la pandemia.

Si sono rinnovati ieri i vertici dell’Assemblea dei sindaci, organo collegato all’Azienda sanitaria. Un’assemblea e una votazione a scrutinio segreto resa possibile dalla piattaforma predisposta da PA Digitale, protagonista di una eccellente performance. Un collegamento da remoto di oltre 100 sindaci che si è svolto – come spiega in una nota Massimo Palange, DG della PA Digitale – regolarmente e senza difficoltà.

Anche dal DG dell’Asrem arrivano parole di apprezzamento per il ripristino di un organo fermo da anni.