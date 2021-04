Covid, ancora una vittima. 43 positivi su 597 tamponi e due ricoveri al Cardarelli

Una vittima, due ricoveri in ospedale e 43 nuovi contagi. Sono i dati dell’ultimo bollettino Asrem che fotografano una situazione epidemiologica in graduale miglioramento. Purtroppo si continua a morire di Covid anche in Molise. La vittima è un uomo di Santa Croce di Magliano di 57 anni, deceduto in Terapia intensiva. Scende il numero dei ricoveri, due, entrambi in Malattie infettive del Cardarelli, reparto dal quale è stato anche dimesso un paziente. E poi ci sono anche 34 guariti. Per quanto riguarda invece i nuovi contagi, se ne registrano 14 a Campobasso, 7 a Matrice, 4 a Jelsi, numeri compresi tra 1 e 3 casi negli altri comuni interessati dal virus. I tamponi processati son o 597, con un tasso di positività del 7,2%. Si allenta intanto la pressione sugli ospedali. Al Cardarelli i ricoverati sono 59, di cui 8 in Terapia intensiva, 2 al San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli ed al Neuromed. Gli attualmente positivi sono 662, i deceduti in totale sono 455 mentre i guariti sono 11.406.