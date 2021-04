Ieri sera, in modalità telematica, si sono svolte le votazioni per il rinnovo delle cariche direttive della Conferenza dei Sindaci del Molise.

Nel corso della seduta, Daniele Saia, Sindaco di Agnone, è stato eletto alla Presidenza con 749 voti. Il Sindaco d’Isernia Giacomo D’Apollonio è stato eletto Vicepresidente, mentre i Sindaci Francesco Roberti, Alfredo Ricci, Roberto Gravina e Giuseppe Puchetti sono stati eletti come membri del Comitato Direttivo.

Subito dopo la sua nomina a Presidente della Conferenza, il primo cittadino Saia ha pubblicato un post riportante i cardini della sua nuova avventura politica:

“Nel ringraziare tutti i colleghi per la fiducia accordatami, voglio ribadire l’importanza dell’organo consultivo della Conferenza dei Sindaci: la possibilità di esprimere pareri riguardanti l’assetto sociosanitario locale all’Asrem è fondamentale in un periodo di emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova i cittadini molisani.

La mia sarà una Presidenza inclusiva e partecipata; sarà la nostra, la vostra Presidenza. Sarà una Conferenza fatta da Sindaci che ascoltano la voce dei propri cittadini e la propagano in una cassa di risonanza che opera per il bene della comunità. La pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova i nostri centri. La volontà espressa in seno alla riunione della Conferenza è quella di lavorare alla ricostruzione del sistema sanitario, in modo da superare gli attuali limiti evidenziati dall’emergenza sanitaria.