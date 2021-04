Comunità alloggio per minori, il Comune di Limosano pubblica l’avviso per concedere i locali di proprietà. L’immobile da destinare alla comunità alloggio per minore è situato in via Regina Margherita e il canone di locazione messo a base di gara è di 2mila euro mensili. La durata della locazione è di 9 anni con facoltà di rinnovo, mentre potranno fare richiesta coloro che rispondono alle leggi regionali vigenti in materia. Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’Ente tramite posta elettronica certificata, entro le ore 12:00 del giorno 20 aprile 2021. Per ulteriori informazioni si potrà consultare il sito web del Comune di Limosano o contattare il responsabile del procedimento al tel. 0874.701235, e-mail comunelimosano@hotmail.it; Pec comunelimosano.cb@postecert.it