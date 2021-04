Calcio, Serie D, Vastogirardi atteso ad Aprilia, per l’Fc Matese la prova Cynthialbalonga

Vastogirardi atteso nella tana dell’Aprilia. Laziali a quota 27. attualmente. all’ultimo posto play out in compagnia del Rieti e della Vastese, alto molisani quinti in classifica con 35 punti. Entrambe le squadre hanno bisogno dei tre punti, l’Aprilia per allungare sulla zona calda, il Vastogirardi per dare un colpo secco ad una diretta concorrente e ipotecare una volta per tutte il discorso salvezza diretta. Il vantaggio è assolutamente cospicuo per Ruggieri e compagni che possono gestire un margine rassicurante accumulato fino ad ora. La quota salvezza si aggira intorno ai 40/42 punti, mancano due vittorie al Vastogirardi per giocare con massima serenità il finale di stagione. Mister Prosperi ragiona gara dopo gara, come giusto che sia, certo la sfida con l’Aprilia ha una valenza doppia, uno scontro diretto in attesa delle successive due gare, sicuramente complicate, prima contro il Campobasso nel derby del Di Tella, poi in trasferta a Castelfidardo. Gialloblu che si affidano al tandem offensivo Guida – Merkaj, i due uomini che hanno portato a suon di gol e prestazioni la squadra sino ai piani altissimi della classifica.

Al “Ferrante” l’Fc Matese riceve il Cynthialbalonga. 13 risultati consecutivi dei locali, contro i 9 degli ospiti. Le due squadre con la miglior serie positiva in corso si sfidano sul sintetico di Piedimonte Matese. I biancoverdi di Urbano hanno capovolto i piani nel giro di due mesi, dal rischio concreto dei play out, alla prospettiva di chiudere tra le prime cinque del campionato. Al contrario i laziali di Chiappara non hanno abbandonato le velleità di poter rientrare nel discorso vittoria del campionato. La società ha scelto di cambiare guida tecnica proprio per cercare la rimonta alla vetta, impresa ardua considerati gli 8 punti di distacco dal Campobasso, con i rossoblu che hanno una gara da recuperare. Percorso netto per il Cynthialbalonga che è l’unica squadra del girone F ad aver giocato tutte le gare in programma. Mister Urbano ritrova l’attaccante Galesio, assente a Castelnuovo Vomano, il “puntero” è pronto a ritrovare il posto dal primo minuto in compagnia del partner Abreu.