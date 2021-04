Astrazeneca, Toma: “In Molise somministrate migliaia di dosi e fino ad oggi nessun problema”

“AstraZeneca e’ un vaccino sicuro rispetto alla casistica di trombosi che c’e’ stata”. Lo ha detto, interpellato dall’Ansa, il presidente della Regione, Donato Toma. Il governatore ha anche commentato il contenuto della circolare inviata dal ministero della Salute alle Regioni nella quale, tra l’altro, ‘si rappresenta che e’ raccomandato un suo uso preferenziale nelle persone sopra i 60 anni’. “Mi sarei aspettato una prescrizione e comunque direttive piu’ chiare e precise – ha detto – adesso riprogrammeremo la campagna vaccinale sulla fascia di eta’ 60-79. In Molise abbiamo somministrato migliaia di dosi del vaccino AstraZeneca ad under e over 60 e fino ad oggi non abbiamo avuto alcun problema. Se dovessi essere vaccinato con AstraZeneca – ha aggiunto – non direi di no”.