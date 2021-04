62 nuovi casi a settimana ogni 100mila abitanti: in Molise il dato migliore d’Italia

I contagi in Molise sono in calo ormai da più di un mese, ma nei primi sette giorni di aprile la regione conquista anche il primato nazionale per quanto rigurda i nuovi casi settimanali su 100mila abitanti. E’ questo uno degli indicatori più importanti e che ha influito molto sui colori attribuiti alle regioni. Questa è la situazione attuale in Italia. Nell’area più scura, la Valle D’Aosta ha il dato peggiore: 414 nuovi positivi su 100mila abitanti. Il Molise è l’unica area bianca del paese: 62 nuovi casi a settimana ogni 100mila abitanti. Questo ovviamente non vuol dire abbassare la guardia anche perche tutte le province confinanti con la nostra regione hanno dati peggiori e quindi una inversione della tendenza è sempre dietro l’angolo. Con il calo degli attualmente positivi che un mese fa erano quasi 2mila e ora sono meno di 700 cala la pressione sugli ospedali anche se qui il trend positivo va più a rilento. Ad oggi per quanto riguarda le terapie intensive il tasso di occupazione in regione è al 41 per cento e la soglia di allarme è fissata al 30. Per i ricoveri in area medica invece siamo già rientrati nei limiti: i posti occupati sono al 30 per cento, dunque al di sotto della soglia limite del 40.

Tiriamo infine le somme dopo un anno di pandemia. In Molise si sono ammalatte di covid 4 persone su 100. Nel dettaglio 12.492 sono i molisani che hanno contratto il virus e cioè il 4,1 per cento della popolazione. I tamponi processati sono stati ad oggi 170mila. I guariti sono stati 11.372. Quanto ai dati relativi ai decessi. In Molise le vittime ad oggi sono 454 e cioè il 3,6 per cento di chi si è ammalato di covid. Numeri questi che per effetto dei tantissimi decessi degli ultimi mesi fanno registrare in regione un tasso di mortalità più alto rispetto alla media del paese. In Italia infatti sono morte 112mila persone su un totale di 3,7 milioni di malati di covid pari al 3 per cento.